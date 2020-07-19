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Aktüel

İzmir'de 2 ölü yunus karaya vurdu

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:53:34 -
İzmir'de 2 ölü yunus karaya vurdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi sahilinde iki ölü yunus bulundu.

Gülbahçe ve Özbek Mahallesi sahilinde ölü yunusları görenler durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler, olay yerine gelerek telef olan yunusları inceledi.

Urla Kaymakamı Önder Can, AA muhabirine, sosyal medyada silahla vurulmuş dört yunusun bulunduğuna dair paylaşımlar olduğunu ancak kendilerine karaya vuran iki yunus ihbarının geldiğini söyledi.

Yapılan incelemede balıklarda mermi izine rastlanmadığını belirten Can, zaman zaman yunusların karaya vurduğunun bilindiğini sözlerine ekledi.

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