0553 313 94 23

İzmir’de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İzmir’in Konak ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
İzmir’de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İzmir’in Konak ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.


İzmir’in Konak ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonunda 2 vatandaş hayatını kaybetmiş, 2 vatandaş da yaralanmıştı. Şair Eşref Bulvarı’nda meydana gelen feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Vedat Toka idaresindeki 35 TGR 87 plakalı otomobilin, o sırada karşı şeride geçmekte olan Raşit Başak idaresindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi çöp kamyonuna çarpması kameralarca anbean görüntülendi. Hızı oldukça fazla olduğu görülen otomobilin içinde yer alan iki kişi kazada hayatını kaybetti.



Olay geçmişi


İzmir’in Konak ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. İddiaya göre, Vedat Toka idaresindeki 35 TGR 87 plakalı otomobil, Şair Eşref Bulvarı’nda süratle seyir halindeyken Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nden karşı şeride geçmek isteyen Raşit Başak idaresindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Vedat Toka ve yanında bulunan henüz kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çöp kamyonu içerisinde bulunan personelden Murat M. ve Erkan S. ise yaralandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatışmada yaralanan korucu şehit oldu
    1. Çatışmada yaralanan korucu şehit oldu
    2. Gökhan Gönül için flaş hamle! 1 yıllık..
    3. TEKNOFEST'te dereceye girenlere 3..
    4. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5. “Polislere de yazık” diyen Cübbeli..
    6. Doğal afetlerde barınma alanları..
    7. TEB Cetelem ve PSA Finans iş ortaklığı..
    8. Yaşlı kadının evinde saldırıya uğraması
    9. Çankaya Üniversitesi 11 Akademik..
    10. Çankırı'daki depremler
    11. ABD'li Müslüman belediye başkanına..
    12. Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan..
    13. 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda..
    14. Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş..
    15. 'Gizli görevler için özel olarak..
    16. Genel Sekreter Keleş’ten İl Müdürü..
    17. AK Partili vekilden CHP’li Tunç..
    18. Bu kalabalık senaryo gereği
    19. Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz..
    20. Citroen, Türkiye Rallisi'nin ilk..
    21. Korkunç cinayeti işleyen şüpheli..
    22. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh: "İzmir’in..
    23. Polisoyun makinelerine el koydu
    24. Başkan Yanmaz’dan festivale destek..
    25. Tarsus Su Parkına 99 günde 18 bin 45..
    26. Lenfoma alt tiplerine göre tedavi..
    27. "Okul döneminde dijital dünyayı..
    28. Ağır okul çantaları ağrıya yol açıyor
    29. Bu estetik kadınlara özgüveni geri..
    30. Van'da 5 terörist öldürüldü
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...