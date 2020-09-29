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Aktüel İzmir'de 19 uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama
Aktüel

İzmir'de 19 uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:22:35 -
İzmir'de 19 uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen 19 operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 42 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde 19 ayrı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üstleri, ev ve adreslerindeki aramalarda, 19 kök Hint keneviri, 10 kilo 84 gram esrar ve skunk, 12 uyuşturucu hap, 6 gram kokain, 1 kilo 869 gram sentetik kannabinoid, 541 gram eroin, 2 kilo 210 gram metamfetamin, 95 sentetik ecza ilacı, 5 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 221 mermi ve fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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