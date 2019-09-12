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İzmir’de 182 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 182 düzensiz göçmen yakalandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 20:14
İzmir’de 182 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 182 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 01.55’te, Çeşme’nin Karaabdullah Burnu açıklarında göçmen gurubunu fark etti. Durdurulan lastik bot içerisinde 44 Suriye ve 7 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 04.45’te ve 05.20’de, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme’nin Azmak Koyu’nda 2 ayrı hareketli lastik bot içerisinde göçmen grubu fark edildi. Durdurulan lastik botların içerisinde 45 Afganistan, 42 Suriye, 12 İran, 1 Lübnan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 101 düzensiz göçmen yakalandı.



Yine aynı gün saat 03.34’te, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme’nin Karada açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisinde 28 Suriye ve 2 Mısır olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 182 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:14
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