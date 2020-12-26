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Aktüel İzmir ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

İzmir ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:40:54 -
İzmir ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

İZMİR (AA) - İzmir ve çevre illerde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması, İzmir'de Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli cadde, sokak ve meydanlara sessizlik olarak yansıdı.

İzmir'de normal zamanlarda insan yoğunluğu olan Şair Eşref Bulvarı, Gaziler Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve Alsancak Garı çevresinin boş kaldığı görüldü.

Sivil araç yoğunluğunun çok az olduğu kentte polis denetimlerini sürdürüyor.

- Diğer iller

Manisa'da normal zamanlarda yoğun olan Cumhuriyet, 8 Eylül, Mustafa Kemal Paşa, Mimar Sinan ve İzmir Caddelerinde sakinlik gözlendi.

Aydın'da meydanlar, caddeler ve yollarda kısıtlama dolayısıyla sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak araçlardaki kişilerin izin belgelerini denetledi.

Uşak'ın en işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Atapark bölgesinin boşaldığı görüldü.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Bayramyeri Meydanı gibi işlek meydan ve caddelerde sakinlik yaşandı.

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