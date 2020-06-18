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Aktüel

İzmir ve Antalya'da "tefecilik" operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:06:45 -
İzmir ve Antalya'da "tefecilik" operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir ve Antalya'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Urla ilçesi ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.

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