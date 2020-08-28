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Aktüel İzmir Valisi Köşger, vatandaşları Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'nı balkonlardan okumaya davet etti
Aktüel

İzmir Valisi Köşger, vatandaşları Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'nı balkonlardan okumaya davet etti

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:39:48 -
İzmir Valisi Köşger, vatandaşları Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'nı balkonlardan okumaya davet etti

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda balkonlarından aynı anda İstiklal Marşı okumaları çağrısında bulundu.

Köşger, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın onuru ve coşkusunu birlikte yaşamak istediklerini belirtti.

Vali Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl pandemi nedeniyle etkinlik anlamında kısıtlı fakat ruh ve heyecan noktasında en üst seviyede kutlayacağımız bayramda İzmirli hemşerilerimizi, evlerinin camları ve balkonlarında şanlı al bayrağımızla birlikte saat 21.00'de İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum."


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