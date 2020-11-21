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Aktüel İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Aktüel

İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

"Genel durumum iyidir. Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:07:41 -
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını, bugün sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bugün itibarıyla evde karantina ve tedavi sürecinin başladığını aktaran Köşger, "Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.


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