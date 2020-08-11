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İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 denetimine katıldı:

"İzmir'de de (Kovid-19) bir artışın olduğunu görüyoruz. Durumumuz vahim olmamakla birlikte bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:53:32 -
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 denetimine katıldı:

İZMİR (AA) - İzmir'de İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Vali Yavuz Selim Köşger'in Konak ilçesinde katıldığı çalışmalarda, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Köşger, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bugün ikinci kez Türkiye genelinde eş zamanlı denetimler yapıldığını söyledi.

Denetimlerinin uyarı maksatlı olduğunu ve yeni tip koronavirüsün hem dünyada hem de Türkiye'de yeniden yükselme trendine girdiğini belirtten Köşger, şunları kaydetti:

"İzmir'de de bir artışın olduğunu görüyoruz. Durumumuz vahim olmamakla birlikte bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Rakamlar ve istatistikler kötüye doğru gidiyor. Eğer bu aşamada sıkı kontrol etmez, kurullara uymazsak tekrar yaygınlaşma riski ortaya çıkabilir. Daha ağır yaptırımlar gerekebilir. Bu nedenle vatandaşımızın farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın da uyması lazım. Her şey çok hızlı normalize olmaya başladı. Yeni normale uymamız lazım. Yeni normal, hayatımızı devam ettireceğiz, ekonomi çalışacak çarklar dönecek, insanlar işine gücüne gidecek. Gündelik hayatındaki sporuna ve plajına da gidecek ama burada yeni normal dediğimiz maske, mesaje ve hijyen kurallarına uyarak hayatlarını devam edecekler. Onu sağlamaya çalışıyoruz."

Denetimlerin gün boyunca kent genelinde süreceği belirtildi.

Vali Yavuz Selim Köşger'e, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve diğer ilgililer eşlik etti.



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