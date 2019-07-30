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İzmir Valiliğinden Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama!

İzmir Valiliği, muhtarlara "kentteki Suriyelilerle ilgili sorunların dışarı yansıtılmaması talimatı verildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:43
İzmir Valiliğinden Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama!

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarının ve internet haber sitelerinin "İzmir Valiliğinin muhtarlara Suriyelilerle ilgili sorunların dışarı yansıtılmaması ve Suriyelilerin karıştığı suçların resmi kayda geçirilmeden halledilmeye çalışılması talimatı verdiği" yönündeki iddiaları içeren haberlere yer verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevi yürütmekte olan muhtar, kolluk kuvvetleri ile tüm idareci ve memurlar, görevlerini kanun ve mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte olup suça karışan Suriyelilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ile denetim ve kayıtlarının yapılmasında üzerlerine düşen kanuni sorumluluğu titizlikle yürütmektedirler.

Gerçeği yansıtmayan bu tip haberler, özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerini zan altında bırakmaktadır. Evrensel Basın Meslek İlkeleri de göz önünde bulundurularak bu tip haberler konusunda daha dikkatli davranılması sadece etik bir sorumluluk değil aynı zamanda bir vatandaşlık gereğidir."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:43
  1. İzmir Valiliği
  2. Suriyeli sığınmacılar
  3. suriyeli talimatı
  4. açıklama

YORUM YAZ

  • Cevdet bicerCevdet bicer36 dk önce
    Benim anlamadigim olay ; bu kacaklar ulkemize girerken hicbir sorunla karsilasmiyorlar jandarmayla polisle engellenmiyor elini kolunu sallayarak ulkemize giriyorlar.ama bizim ulkemizden egeden avrupaya kacacaklari sirada denizin ortasinda adamlari tutup tekrar geri turkiyeye sokuyoruz biz bu kadar salakmiyiz yoksa avrupaya sozmu verdik ?
  • IZMIRLIIZMIRLI39 dk önce
    SURIYELILERLE SORUN YOKMU ?HER KOSE BASI HER SOKAK HERYER HASTANE SIRASINDA PTT KUYRUGUNDA SURIYILERLE DOLU KADIN 8 COCUK YAPMIS KARNINDA BURNUNDA KUCAGINDA COCUKLAR DAHA BU IYI GUNLER 3 YADA 4 . MILYON SURIYELIAFGAN PAKISTANLI SINIRDA GIRMEK ICIN BEKLIYOR
  • CHP’NİN HAYATI YALANCHP’NİN HAYATI YALAN41 dk önce
    Solcuların yalanları...

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