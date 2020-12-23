İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ndeki bir söyleşi iptal edildi

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamındaki "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" etkinliğinin iptal edildiğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince yarın düzenleneceği duyurulan etkinlik, Türk ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen isimleri ağırlayacak olması tepkilere neden oldu.

Bu kapsamda bir vatandaş da Twitter hesabından söz konusu etkinliğin yer aldığı görselle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İzmir Valisi Köşger'i etiketleyerek, "Sayın İzmir Valim bu rezalete her halde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm. Bu İslam düşmanı Peygamber Efendimizin düşmanına konuşmasına asla izin vermeyin Sayın Valim aman." paylaşımında bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisinin de etiketlendiği paylaşıma cevap vererek, "Bu toplantı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.



