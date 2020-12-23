  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ndeki bir söyleşi iptal edildi
Aktüel

İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ndeki bir söyleşi iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:26:07 -
İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ndeki bir söyleşi iptal edildi

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamındaki "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" etkinliğinin iptal edildiğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince yarın düzenleneceği duyurulan etkinlik, Türk ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen isimleri ağırlayacak olması tepkilere neden oldu.

Bu kapsamda bir vatandaş da Twitter hesabından söz konusu etkinliğin yer aldığı görselle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İzmir Valisi Köşger'i etiketleyerek, "Sayın İzmir Valim bu rezalete her halde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm. Bu İslam düşmanı Peygamber Efendimizin düşmanına konuşmasına asla izin vermeyin Sayın Valim aman." paylaşımında bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisinin de etiketlendiği paylaşıma cevap vererek, "Bu toplantı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi
Gündem

Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın..
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi
Gündem

Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." de..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay