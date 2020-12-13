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Ekonomi İzmir Uluslararası Doğaltaş Fuarı, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi
Ekonomi

İzmir Uluslararası Doğaltaş Fuarı, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:05:41 -
İzmir Uluslararası Doğaltaş Fuarı, Kovid-19 nedeniyle ikinci kez ertelendi

İZMİR (AA) - İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - MARBLE yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yine ertelendi.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan 26. MARBLE İzmir Fuarı'nın genişletilmiş danışma kurulu toplantısı, çevrim içi olarak yapıldı.

Salgın koşulları sebebiyle tüm dünyada ertelenen fuarların değerlendirildiği toplantıda, 24-27 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan fuarın yaz dönemine ertelenmesi kararı alındı.

Mart ayında durum değerlendirmesinin yapılacağı danışma kurulu toplantısında yeni tarih belirlenecek.

Sektör temsilcilerinin tek tek görüşlerinin alındığı toplantıda değişen koşulları değerlendiren İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Karaosmanoğlu Alıcı, salgın sebebiyle mart ayında fuarların sekteye uğradığını, 2020 yılı içerisinde Marble İzmir Fuarı'nı gerçekleştiremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son yayınlanan vaka sayıları, gelen genelgeler, vaka sayısının ülkemizde de artış göstermesi, mevcut yasaklar gibi etkenler bizi endişelendiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak da kriz belediyeciliği durumuna geçtik. Son genelgeden sonra aralık ve ocak aylarındaki fuarlarımızı 2021 yılına erteledik. Sağlık Bakanımızın da her gün açıkladığı gibi şu anda toplu etkinlik ve fuarların yapılmasını çok mümkün görmüyoruz."

Geçen nisan ayında yapılması planlanan 26. MARBLE İzmir Fuarı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmişti.



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