İzmir Torbalı'da tehlikeli gerilim! Suriyelilerin evleri ile araçlarını yaktılar

İzmir Torbalı'da dün gece saatlerinde 17 yaşındaki Batuhan Parlak, Suriyeli olduğu iddia edilen M.A tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan üzücü olay provakasyona dönüştü.

Evleri taşlayıp, araçları ateşe verdiler!

Yaklaşık 150 kişilik bir grup, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Barış Yapı Sitesi'ne saldırdı. Suriyelilere ait bir evi yakan saldırganlar, bazı evlere de taşla saldırdı. Suriyeliler tarafından genellikle hurda toplamak için kullanılan araçlar da ateşe verildi.

Olaylar kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sitede ateşe verilen bazı yerleri ve evlerdeki alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine gelen emniyet güçleri saldıran grubu dağıtırken, bölgedeki olayların kontrol altına alındığı belirtildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerinde bekleyişi sürüyor.

Kalbinden bıçaklanmıştı

İzmir'İn Torbalı ilçesinde yabancı uyruklu M.A (20) ile Batuhan Barlak (17) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Batuhan Barlak kalbinden bıçaklandı. Bıçaklanan genç daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barlak, kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan yabancı uyruklu M.A gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Batuhan Parlak 17 yaşındaydı