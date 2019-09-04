0553 313 94 23

İzmir Tarih Mobil Uygulaması için halk oylaması başladı

İzmir Tarih mobil Uygulaması, bu yıl 17.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:24
İzmir Tarih Mobil Uygulaması için halk oylaması başladı

İzmir Tarih mobil Uygulaması, bu yıl 17. kez düzenlenen Altın Örümcek Yarışmasında Mobil Uygulama/Hizmet dalında ön değerlendirmeden geçerek finale kaldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılan İzmir Tarih Projesi kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçilerin İzmir’in tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla hayata geçerilen İzmir Tarih mobil uygulaması, 17. Altın Örümcek Yarışmasında finale kaldı. 2002 yılından beri düzenlenen yarışmada sonucu halk oylaması belirleyecek. 28 Ağustos’ta başlayan oylama, 23 Eylül’e kadar devam edecek ve “altinorumcek.com” adresinden dileyen herkes oylamaya katılabilecek. Yarışmanın kazananı Ekim 2019’da açıklanacak.


Sadece seyahat severleri değil, İzmirlileri de yıllardır yaşadıkları kentin belki de hiç bilmedikleri hikayeleriyle, saklı kalmış güzellikleriyle buluşturmayı amaçlayan İzmir Tarih adlı mobil uygulama, kullanıcılarını İzmir’in tarihi kent merkezinde bulunan arkeolojik alanları, hanları, çeşmeleri, müzeleri ve dini yapıları hakkında bilgilendiriyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir içeriğe ücretsiz olarak ulaştırıyor.


Uygulama sayesinde kullanıcılar 258 noktanın belirlendiği 6 tematik rotanın yanı sıra, akıllı rota sistemi sayesinde istedikleri kategorilerde, belirledikleri süre ve mesafeye göre kendi rotalarını oluşturabiliyorlar. Kullanıcının konumu GPS üzerinden algılanıyor ve istenilen noktalara navigasyonla yönlendiriliyor. Favori mekanları belirleme, puan verme, kendi listeni oluşturma seçenekleriyle kişisel deneyimi ön plana çıkaran uygulamada arama filtreleriyle 258 nokta arasında birçok özelliğe göre kolayca seçim yapılabiliyor. Türkçe ve İngilizce hizmet veren uygulamanın içeriği kentteki diğer tarihi mekanlarla zenginleşmeye devam ediyor. Tüm içeriklere yakın zamanda sesli olarak da erişilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:24
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaspersky’den "Kilimanjaro. Yapabilirim!" projesine destek
    1. Kaspersky’den "Kilimanjaro...
    2. Eşi 20 günlük bebeğini öldürüp intihar..
    3. Markovic'in yeni takımı belli oldu!..
    4. "Tuz mağaramıza aylık 100-200 bin..
    5. Büyükşehir’den uyarı: “İlaçlama aracı..
    6. Trafik kazaları yüzde 98 insan kaynaklı
    7. Ağrı’da evde bakım hizmeti başladı
    8. Gencer: "Atatürk sağlığından çok..
    9. Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye sunduğu teklif..
    10. Vali Akın başkanlığında halk günü..
    11. GÜNCELLEME - Erzurum'daki kazada..
    12. İskoçya mahkemesi: "Johnson’un..
    13. Aç kalan çakallar sürülere saldırıyor
    14. Antik kentten götürülen eserler duvar..
    15. Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri..
    16. Türkiye’nin yerli ve milli dijital..
    17. "Keşmir dünyanın en büyük açık hava..
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. Av köpeği karşılığında transfer oldu
    20. Halk Bankası alımları 2019 banka gişe..
    21. Boğaçay ve Konyaaltı Sahili’nin..
    22. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş..
    23. Milli karateciler sezonun ikinci..
    24. Biga’daki okullar yeni döneme..
    25. Cübbeli'nin karşısında küçük dilini..
    26. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    27. Rezil görüntü! 2.5 yaşındaki çocuğa..
    28. Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk..
    29. Dursunbey’de Mehmet Erdem ve Aydilge..
    30. Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!