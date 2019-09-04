İzmir Tarih Mobil Uygulaması için halk oylaması başladı

İzmir Tarih mobil Uygulaması, bu yıl 17. kez düzenlenen Altın Örümcek Yarışmasında Mobil Uygulama/Hizmet dalında ön değerlendirmeden geçerek finale kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılan İzmir Tarih Projesi kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçilerin İzmir’in tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla hayata geçerilen İzmir Tarih mobil uygulaması, 17. Altın Örümcek Yarışmasında finale kaldı. 2002 yılından beri düzenlenen yarışmada sonucu halk oylaması belirleyecek. 28 Ağustos’ta başlayan oylama, 23 Eylül’e kadar devam edecek ve “altinorumcek.com” adresinden dileyen herkes oylamaya katılabilecek. Yarışmanın kazananı Ekim 2019’da açıklanacak.

Sadece seyahat severleri değil, İzmirlileri de yıllardır yaşadıkları kentin belki de hiç bilmedikleri hikayeleriyle, saklı kalmış güzellikleriyle buluşturmayı amaçlayan İzmir Tarih adlı mobil uygulama, kullanıcılarını İzmir’in tarihi kent merkezinde bulunan arkeolojik alanları, hanları, çeşmeleri, müzeleri ve dini yapıları hakkında bilgilendiriyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir içeriğe ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Uygulama sayesinde kullanıcılar 258 noktanın belirlendiği 6 tematik rotanın yanı sıra, akıllı rota sistemi sayesinde istedikleri kategorilerde, belirledikleri süre ve mesafeye göre kendi rotalarını oluşturabiliyorlar. Kullanıcının konumu GPS üzerinden algılanıyor ve istenilen noktalara navigasyonla yönlendiriliyor. Favori mekanları belirleme, puan verme, kendi listeni oluşturma seçenekleriyle kişisel deneyimi ön plana çıkaran uygulamada arama filtreleriyle 258 nokta arasında birçok özelliğe göre kolayca seçim yapılabiliyor. Türkçe ve İngilizce hizmet veren uygulamanın içeriği kentteki diğer tarihi mekanlarla zenginleşmeye devam ediyor. Tüm içeriklere yakın zamanda sesli olarak da erişilebilecek.