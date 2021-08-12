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Yerel İzmir sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?
Yerel

İzmir sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

Sular ne zaman gelecek? Sorusu İzmir’de bazı ilçelerde oturan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamada Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında arıza meydana geldiği bildirdi. Peki, İzmir sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 20:06:00 -
İzmir sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU, Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında arıza meydana geldiğini bu nedenle su kesintisi yapıldığını bildirdi. Vatandaşlar su kesintisinin ne zaman kadar süreceğini merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

İzmir sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

İZSU su kesintisi hakkında açıklama yaptı. İZSU” Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arızanın tamir süresi yaklaşık 48 saat olarak tahmin edilmektedir. Alternatif hatlardan su verilerek şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacaktır ancak arızanın tamir edilebilmesi için ise Gaziemir ilçesinde 13.08.2021 tarihi saat 00:00'a kadar su kesintisi yapma zorunluluğu doğmuştur.” Duyurusunu yaptı.

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