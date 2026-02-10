İzmir su kesinti saatleri 10 Şubat Salı
İzmir’de yaşanan planlı su kesintileri sebebiyle vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, detaylar...
10 Şubat 2026 tarihinde İzmir genelinde uygulanan su kesintileri, özellikle Aliağa, Foça, Konak, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde yaşayan vatandaşları etkiledi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamalara göre kesintilerin nedeni altyapı arızaları ve planlı bakım çalışmaları olarak gösterildi. Peki, sular ne zaman gelir?
İzmir su kesinti saatleri:
ALİAĞA KALABAK 09.02.2026 saat 22:06 ile 10.02.2026 saat 11:24 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA ATATÜRK 10.02.2026 saat 08:27 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YENİKÖY 10.02.2026 saat 08:14 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SUÇIKTI 09.02.2026 saat 18:00 ile 10.02.2026 saat 17:00 arasında yaklaşık 23 saat su kesintisi olacaktır.