İzmir kaç kişi yaşamını yitirdi? Merkez üstü Seferihisar açıkları olan bir deprem 30 Ekim Cuma günü 14.51’de yaşandı. Depremde 17 bina yıkıldı. Pek çok binada da ağır ve hafif hasar meydana geldi. Vatandaşlar İzmir’de son durumun ne olduğunu, İzmir’de kaç kişinin vefat ettiğini araştırıyor. Kaç kişi enkaz altında son durum

İzmir son durum | İzmir'de kaç kişi vefat etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamları açıkladı. İzmir’de 55 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 8 binada arama kurtarma işlemleri sürüyor. Bakan Koca 682 vatandaşın taburcu olduğunu açıkladı. Ayrıca Koca, 3’ü ağır 8 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtti.

Bu arada pek çok kişi enkaz altında kaç kişinin olduğunu merak ediyor. Kesin bir rakam mevcut değil. Ancak 8 binada yaklaşık 30 kişi olabileceği söyleniyor.