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Gündem İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!
Gündem

İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!

İzmir halkı altyapı yetersizliğinden dolayı sağanak yağış sonrası sel felaketini yaşarken Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyon oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 16:15:00 - 2021-02-04 16:31:52
İzmir sele teslim oldu CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi oldu!

İzmir'in geçtiğimiz günlerde yaşadığı altyapı felaketi sonrası, sorunların çözümü beklenirken Belediye Başkanı Tunç Soyer, Boğaziçi'ndeki protestoları gündeminin 1. maddesi yaptı.

İzmir çamur bataklığına döndü

İzmir'de geçtiğimiz gün sağanak yağış sonrası şehirde yine felaket yaşandı. Şehrin altyapısı yağışlara karşı direncini kaybedince, birçok sokak ve cadde sular altında kaldı.

Yağmur esnasında birçok cadde ve sokak sel sularına esir olurken, İzmir'de yağmur sonrası ortaya çıkan manzara her zamanki gibi değişmedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yetersizliği nedeniyle meydana gelen su baskınlarında, yine sürücüler araçlarının içinde mahsur kaldı ve birçok evi su bastı. Selde iki kişi ise hayatını kaybetti.

CHP'li Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi

İzmir'in bu sorunları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gündemi Boğaziçi Üniversitesi protestoları...

Soyer, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestoları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Protestoculara destek verdiğini duyuran Soyer, paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Boğaziçi Üniversitesi, akademik kadrosu ve öğrencileri ülkemizin gözbebeği, tüm akademik kurumlarımız gibi geleceğimizi aydınlatacak en önemli bilim yuvalarından biridir. Tüm olanaklarımızı eğitim kurumlarımıza yönlendirmemiz gerekirken yaşananlar üzücü ve düşündürücüdür.

Soyer'den provokasyonlara destek

Türkiye’nin neresinde olursa olsun haklı taleplerini barışçıl yollarla gösteren öğrencilere yönelik baskı ve şiddet asla kabul edilemez. Üniversitelerimizin kendi rektörlerini kendilerinin belirleme talebi ise Türkiye’de bilimin özgürleşmesinin ve gelişmesinin temel koşuludur.

Üniversitelere yönelik her türlü baskı, ekonomik ve sosyal sorunlarımızın derinleşmesine, çözümlerinin zorlaşmasına yol açar. Bu olaylar açıkça anlatıyor: Genç filizleri budayarak sorunları çözmeye çalışmak, on yıllardır yaptığımız yanlışı sürdürmekten başka bir şey değildir."

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