  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir Seferihisar'da orman yangını
Gündem

İzmir Seferihisar'da orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 13:46:00 -
İzmir Seferihisar'da orman yangını

Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Otluk yangını söndürüldü

Bu arada, bugün saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23