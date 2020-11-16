İzmir Seferihisar'da 107 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki 107 sığınmacıyı kurtardı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, balık çiftliği kafesine çarpan teknedeki 107 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık Kokar koyu mevkisinde içinde bir grup sığınmacı bulunan tur teknesinin bir balık çiftliği kafesine çarptığı ihbarı geldi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki 107 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.