İzmir Saat Kulesine mor renkli ışıkla aydınlatma yapıldı "Dünya Alzaymır Günü" nedeniyle İzmir Saat Kulesi mor renkli ışıkla aydınlatıldı.

İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı. Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı. Mor renge bürünen İzmir Saat Kulesi'ni izlemek için meydana gelen vatandaşlardan bazıları, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekti.

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