Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

Chery Group, yılın ilk üç çeyreğinde toplam 2 milyon 206 bin 789 araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 büyüdü ve bu dönem için tarihindeki en yüksek satış seviyesine ulaştı. Grubun ilk dokuz aylık ihracatı ise yüzde 65,6 artışla 1 milyon 551 bin 178 adede yükseldi. Böylece Chery Group, yalnızca dokuz ayda 2025 yılının tamamında gerçekleştirdiği ihracatın üzerine çıktı. Aynı dönemde yeni enerjili araç satışları yüzde 46,1 artışla 858 bin 524 adede ulaştı. Eylül sonu itibarıyla Chery Group’un küresel kullanıcı sayısı 20,73 milyonu aşarken, bunun 7,39 milyondan fazlasını Çin dışındaki kullanıcılar oluşturdu. Yeni enerjili araç pazarında da küresel ölçekte önemli bir konuma ulaşan Chery Group’un aylık NEV satışları altı ay üst üste 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Grubun toptan NEV satışları nisan ayından bu yana sektörün ilk üçü içerisinde yer alırken, Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre Chery Group, Ocak-Temmuz 2026 döneminde küresel yeni enerjili araç satışlarının yüzde 5,5’ini gerçekleştirerek dünyadaki ilk beş otomotiv grubu arasına girdi.