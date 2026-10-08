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Otomotiv
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Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

Chery Group, eylülde dünya genelinde 292 bin 308 araç satarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 büyüdü. İhracatını yüzde 51 artırıp 207 bin 814 adede çıkaran grup, bir Çinli otomotiv üreticisinin en yüksek aylık ihracatına ulaşırken, yılın ilk 9 ayında 1,55 milyon araç ihraç ederek 2025 yılının tamamındaki ihracatını da geride bıraktı.

#1
Foto - Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery Group, küresel pazarlardaki büyümesini güçlü satış, ihracat ve yeni enerjili araç performansıyla sürdürüyor. Chery Group’un açıkladığı verilere göre grup, eylül ayında 292 bin 308 araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 büyüdü. Eylül ayındaki ihracat ise yüzde 51’lik artışla 207 bin 814 adede ulaştı. Böylece Chery Group, bu yıl ikinci kez aylık 200 bin adet ihracat seviyesinin üzerine çıkarken Çinli otomotiv üreticileri arasında yeni bir aylık ihracat rekoruna da imza attı. Grubun yeni enerjili araç (NEV) satışları ise eylül ayında yüzde 45,6 artışla 133 bin 310 adede yükseldi. Chery Group böylece altı ay üst üste 100 bin adedin üzerinde NEV satışı gerçekleştirirken bu alanda da yeni bir aylık rekora ulaştı.

#2
Foto - Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

Chery Group, yılın ilk üç çeyreğinde toplam 2 milyon 206 bin 789 araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 büyüdü ve bu dönem için tarihindeki en yüksek satış seviyesine ulaştı. Grubun ilk dokuz aylık ihracatı ise yüzde 65,6 artışla 1 milyon 551 bin 178 adede yükseldi. Böylece Chery Group, yalnızca dokuz ayda 2025 yılının tamamında gerçekleştirdiği ihracatın üzerine çıktı. Aynı dönemde yeni enerjili araç satışları yüzde 46,1 artışla 858 bin 524 adede ulaştı. Eylül sonu itibarıyla Chery Group’un küresel kullanıcı sayısı 20,73 milyonu aşarken, bunun 7,39 milyondan fazlasını Çin dışındaki kullanıcılar oluşturdu. Yeni enerjili araç pazarında da küresel ölçekte önemli bir konuma ulaşan Chery Group’un aylık NEV satışları altı ay üst üste 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Grubun toptan NEV satışları nisan ayından bu yana sektörün ilk üçü içerisinde yer alırken, Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre Chery Group, Ocak-Temmuz 2026 döneminde küresel yeni enerjili araç satışlarının yüzde 5,5’ini gerçekleştirerek dünyadaki ilk beş otomotiv grubu arasına girdi.

#3
Foto - Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

Chery Group, küreselleşme stratejisinin etkisiyle uluslararası pazarlardaki büyümesini de hızlandırıyor. Yılın ilk dokuz ayında 1,55 milyonun üzerinde araç ihraç eden grup, Çinli otomotiv üreticileri arasındaki ihracat liderliğini korudu. Chery Group’un üretim tesislerinden çıkan araçlar ortalamada her 15 saniyede bir dünya pazarlarına ihraç edildi. Grup, özellikle Avrupa’nın yüksek standartlara sahip otomotiv pazarlarında dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. Chery, yılın ilk sekiz ayında 24 Avrupa ülkesinde 234 bin araç satışı gerçekleştirerek satışlarını yüzde 193 artırdı. Bu araçların 114 binden fazlasını yeni enerjili modeller oluştururken, bu segmentteki büyüme yüzde 300’ün üzerine çıktı. Chery Group, ağustos ayında Birleşik Krallık’ta 8 bin 618 adetlik satışla yeni otomobil satışlarında marka sıralamasının zirvesine yerleşti. Böylece Volkswagen, Ford ve BMW gibi köklü markaları geride bırakan grubun Birleşik Krallık satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 249,61 arttı.

#4
Foto - Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

Chery Group, satış performansının yanı sıra yapay zekâ ve akıllı mobilite teknolojilerindeki yatırımlarını da artırıyor. CHERY’nin gelişmiş park destek teknolojisi, 2026 Global Partner Summit kapsamında tanıtılırken, SIVP (Super Intelligent Valet Parking) sistemi özellikle ailelerin günlük kullanım senaryolarını kolaylaştırmayı hedefliyor. “One Tap Departure” ve “One Step Home” fonksiyonlarını merkeze alan sistem, markanın “Technology. For Family” yaklaşımının önemli teknolojik uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Chery Group bünyesindeki AiMOGA Robotics de yapay zekâ destekli robot teknolojilerinde küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Şirket tarafından geliştirilen beyin kontrollü tekerlekli sandalye, 2026 Global Brain-Computer Interface × Medical Insurance Innovation Scenario Competition finalinde spor tipi tekerlekli sandalye kategorisinin birincisi oldu. AiMOGA robotlarının dünya genelindeki toplam teslimatı 3 bin adedi aşarken ürünler 60’tan fazla ülke ve bölgede, otomotiv pazarlamasından kamu hizmetlerine, akıllı ulaşımdan sağlık ve aile yaşamına kadar 100’ün üzerinde kullanım senaryosunda görev yapıyor.

#5
Foto - Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

Chery Group, 19-24 Ekim tarihleri arasında Çin’deki merkezinde düzenlenecek Chery International User Summit 2026 kapsamında CHERY, OMODA & JAECOO, iCAUR ve AiMOGA markalarını bir araya getirecek. Etkinlikte grubun aile mobilitesi, akıllı araçlar, outdoor yaşam, robotik ve akıllı yaşam çözümlerini kapsayan genişleyen inovasyon ekosistemi sergilenecek. CHERY “Together. For Family” yaklaşımı kapsamında CSH ve SIVP/VPD teknolojilerini öne çıkarırken, OMODA & JAECOO geleceğin mobilitesine yönelik SHS ve SIAS teknolojilerini, iCAUR çok senaryolu ve outdoor mobilite çözümlerini, AiMOGA ise robotik ve somutlaştırılmış yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeleri tanıtacak.

#6
Foto - Chery’den küresel satışta güçlü performans, ihracatta tarihi rekor! Bir yılda yapacağını şimdiden yaptı

Chery Automobile, 2026 yılında halka açık bir şirket olarak ilk kez Fortune Global 500 listesine girerek 383’üncü sırada yer aldı ve Çin ana karasından listeye bu yıl ilk kez giren tek şirket oldu. CHERY aynı zamanda J.D. Power’ın ilk kalite, araç performansı ve tasarım, satın alma deneyimi, müşteri hizmetleri ve araç dayanıklılığı alanlarını kapsayan beş temel araştırmasının tamamında Çinli yerli markalar arasında ilk sırada yer alarak beş kategorideki liderliğini korudu. Chery Auto Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, 2026 Torino Automotive Design Award kapsamında “Yılın Kişisi” ödülüne layık görülürken, global pazarlar için geliştirilen üç Chery modeli de organizasyonda ödül kazandı. Chery Auto ayrıca Kantar ve Google tarafından yayımlanan Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders araştırmasına üst üste dokuzuncu kez girerek otomotiv kategorisinde ilk sırada yer aldı.

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