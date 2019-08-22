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İzmir otoyolu için yanıtı vatandaş verdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul-İzmir Otobanı’ndan rekor araç geçiş yaptı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:45
İzmir otoyolu için yanıtı vatandaş verdi

Kurban Bayramı’ndan hemen önce açılışı gerçekleştirilen otobandan garanti sayısının 3 katına ulaştığı belirtildi. İstanbul-İzmirOtoyolu’nun kullanımına ilişkin verileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Tüm etapları ile ilk defa Kurban Bayramı’nda kullanılan İstanbul-İzmir Otoyolu, verilen garanti geçiş sayılarının yaklaşık 2,5 -3 katı kadar araç tarafından kullanılmıştır. Örneğin 9 gün boyunca sadece Osmangazi Köprüsü’nden 353 bin 739 araç geçmiştir. Osmangazi Köprüsünde garanti edilen araç sayısı 40 bin. 10 Ağustos’ta 60 bin, 11 Ağustos’ta, 34 bin, 12 Ağustos’ta 36 bin, 13 Ağustos’ta 34 bin, 14 Ağustos’ta 41 bin, 15-16 Ağustos’ta 34 bin, 17-18 Ağustos’ta ise 41 bin seviyelerinde geçiş gerçekleşti. Diğer kesimlerde de garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumdadır. Otoyolun tüm kesimlerinden ise ayrı ayrı olarak 9 günde geçen araç sayısı tam olarak 1 milyon 745 bin 614’ü buldu. Böylece sırf muhalefet olmak için bu dev projeye karşı çıkanlara en iyi yanıtı vatandaşlarımız vermiş oldu” dedi.

304 LİRA TASARRUF

Geçiş ücretlerinin yüksek olduğu eleştirilerine de cevap veren Bakan Turhan, şöyle konuştu: “Özellikle son dönemde yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu’na yönelik olarak haksız eleştiriler getirilmekte. Geçtiği güzergah üzerinde yer alan İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa illeri ile çevresindeki illerin sanayi ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve şimdiden bölgede yeni yatırımların önünü açan bir yatırım. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun kullanılması durumunda iş seyahatlerinde; bir otomobil için zaman tasarrufu tutarının 228 lira olacağı, akaryakıt tüketiminde tasarruf tutarının 76 lira olacağı, toplam zaman ve akaryakıt tasarruf tutarının ise 304 lira olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bu proje ile İstanbul’dan 2,5-3 saat olan Bursa ulaşımı da 1 saate kadar inmiş bulunuyor. İstanbul’dan ortalama 8 -9 saat olan İzmir ulaşımı ise 3- 3,5 saate indi.”

Türkiye

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:45
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