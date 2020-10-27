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Aktüel İzmir Olgunlaşma Enstitüsü sanal ortamda"Manisa Şehzadeleri" temalı sergi açtı
Aktüel

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü sanal ortamda"Manisa Şehzadeleri" temalı sergi açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:27:13 -
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü sanal ortamda"Manisa Şehzadeleri" temalı sergi açtı

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Manisa Şehzadeleri" temalı sergi, sanal ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre Türk kültürünü korumak, gelecek kuşaklara ulaştırmak ve eğitimlerle kadın istihdamı oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Osmanlı Devleti döneminde şehzadelerin eğitildiği Manisa Sancağı ile burada eğitim alan 5 şehzadenin hikayeleri, giyim, kuşam ve aksesuarlarını konu alan 50 eserlik sergi hazırlandı.

Enstitü binası içinde oluşturulan serginin açılış töreninde, 10 parçadan oluşan kıyafet koleksiyonu, defileyle tanıtıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, törendeki konuşmasında sergi ve koleksiyonun oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Minyatür, tezhip ve seramik sanatıyla hayat bulan eserlerin yer aldığı sergi, enstitünün internet sitesinde verilen linkten gezilebiliyor.


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