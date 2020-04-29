İzmir MTK'deki işletmeler faaliyetlerine 10 Mayıs'ta başlayacak

İZMİR (AA) - İzmir'deki Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesinin (MTK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, sitedeki işletmelerin 10 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak üretime başlayacağını bildirdi.

Salkım, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin disiplinli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Sitede mart ayının ikinci haftasından itibaren faaliyetlerine ara veren çok sayıdaki işletmenin, 10 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak yeniden üretime başlayacağını belirten Salkım, şunları kaydetti:

"Gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya hesaplarımızdan sosyal mesafe kuralını sık sık duyuruyoruz. Üretime geçildikten sonra bu uyarılarımız artarak devam edecektir. Bu süreçte işletme içinde sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kullanılması konusunda sıkı uyarılar yapılacaktır."