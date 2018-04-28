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İzmir mitinginde sürpriz! Birlikte türkü söylediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir mitinginde bu kentten milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'i sahneye davet ederek birlikte "Yaylalar" türküsünü söyledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:44
İzmir mitinginde sürpriz! Birlikte türkü söylediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde büyük bir sürprize imza atarak milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı alınmasından sonra ilk mitingini İzmir'de yapıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, İzmir'den milletvekili aday adaylığını açıklayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti.

'Yaylalar' türküsünü Afrin ve Münbiç'e uyarlayarak Erdoğan'la birlikte söyleyen Tatlıses, bir anısını da anlattı. Tatlıses, oğlu İdo iki aylıkken villasına doğalgaz bağlanması için İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde Erdoğan'ı aradığını ve kendisinin kısa sürede sorunu çözdüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:44
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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