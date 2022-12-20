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Gündem İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı
Gündem

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

İzmir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 07:14:00 -
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen 5'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 6'sı Jandarma Genel Komutanlığına mensup 10'u muvazzaf 16 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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