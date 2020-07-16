İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, kontenjanları 2020 LGS tercih

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de belli olacak. 2020 LGS sınav sonuçları sorgulamaları sonrası lise tercih kılavuzu araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci, LGS sınav sonuçları için sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilmekte. 16 Temmuz tarihinde adaylar ile paylaşılacağını duyuran MEB, sonuç açıklamasının ardından tercih kılavuzunu da merak ediliyor. Söz konusu kılavuz, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri başta olmak üzere kontenjan bilgileri ve daha pek detayı içerisinde barındırıyor. İşte 2020 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri. İşte İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, kontenjanları.

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