İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, kontenjanları 2020 LGS tercih
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sınav sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanacağı ifade edilmişti. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercihleri de yapılacak. 2020 LGS sonuçları ile elde edilen LGS taban puan, yüzdelik dilimle lise tercihinde bulunacak öğrenciler için lise kontenjanları da önem arz ediyor. MEB LGS sınav sonuçlarından sonra İzmir’de lise tercihinde bulunacaklar 2020 İzmir lise taban puanları, İzmir lise yüzdelik dilimleri, İzmir liseleri kontenjanları merak edilmeye başlandı. Peki İzmir liseler kaç puanla alıyor? İzmir Fen liselerine kaç puanla girilir? İzmir Anadolu liseleri kaç puanla alıyor? İşte MEB LGS lise tercih kılavuzu İzmir liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları listesi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de belli olacak. 2020 LGS sınav sonuçları sorgulamaları sonrası lise tercih kılavuzu araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci, LGS sınav sonuçları için sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilmekte. 16 Temmuz tarihinde adaylar ile paylaşılacağını duyuran MEB, sonuç açıklamasının ardından tercih kılavuzunu da merak ediliyor. Söz konusu kılavuz, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri başta olmak üzere kontenjan bilgileri ve daha pek detayı içerisinde barındırıyor. İşte 2020 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri. İşte İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, kontenjanları.
İzmir lise taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri
Eğitim
Ankara lise taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri Ankara Fen Liseleri taban puanı 2020