İzmir Körfez Festivali'ne doğru





İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Körfez Festivali, yelken, kano ve kürek yarışlarıyla renkli görüntülere sahne olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü iş birliği ile bu yıl üçüncüsü 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival için Konak İskelesi yanında oluşturulan platformda basın toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, festivalin İzmirli'nin denizle bağının güçlendiren bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bu festival İzmirlilerin ruhu ve yaşam tarzını çok iyi yansıtıyor. Biz denizsiz olamayız. İmbatıyla, sahiliyle İzmir bir deniz şehridir. Bu yüzden yeni projeler geliştirirken İzmir’in denizle bağını hiç unutmuyoruz. İzmir'i festivaller şehri yapmak istediğimizi, bu etkinlikleri bir dünya markası haline getirmek istediğimizi hep söyledik. Şimdi Körfez Festivali ile bu sözlerimizi pekiştiriyoruz. Katılan yarışmacı sayısının her yıl artması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise festivalin gelecekte görmek istedikleri İzmir'i kendilerine gösterdiğini, İzmir Körfezi'nin yelkenlilerle dolu olmasını hayal ettiklerini dile getirdi.



Ege Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer ise ilk yıl 43 teknenin katıldığı yarışlara, geçen yıl başvuruların hızla arttığını, marina kapasitesinin yetmemesi nedeniyle 50 teknede kayıtları kapatmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.



