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Ekonomi İzmir kiralık ev fiyatları
Ekonomi

İzmir kiralık ev fiyatları

İzmir kiralık ev fiyatları son günlerde en çok aratılanlar arasında. İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki büyük depremin ardından İzmir ev fiyatlarında gösterilen rağbetten ötürü artış yaşandı. İzmir kiralık ev fiyatları ne kadar? İzmir, Bayraklı, Seferihisar, Bornova, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla kiralık ev fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:10:00 - 2020-11-01 20:11:09
İzmir kiralık ev fiyatları

İzmir ilçeleri olan Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da kiralık evlerde rağbet yaşanıyor. İzmir'de yaşanan depremin üzücü sonuçlarının ardından vatandaşlar ev kiralarını araştırıyorlar. İşte İzmir kiralık ev fiyatlarına ilişkin ayrıntılar...

İzmir kiralık ev fiyatları

İzmir’de yaşanan depremin ardından kiralık evlere taleplerin artması üzerine, fırsatçılar kiraları yüzde 25 oranında artırdı.

Fırsatçılar büyük tepki çekerken, duyarlı yurttaşlar sosyal medyada ise 'Evimiz var ihtiyaç sahipleri ücretsiz oturabilir' paylaşımları yapıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyle ortaya çıkan durum, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

22 Ekim 2020 tarihinde 2 bin 100 lira olan kira bedeli, sadece 9 gün sonra depremin etkisiyle 2 bin 650 liraya çıkarıldı.

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