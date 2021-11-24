  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonuçları İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. 100 konut projesi kapsamında Kemalpaşa 2, 3. Etap konut kurası gerçekleştirildi. İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:59:00 - 2021-11-24 11:10:48
İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonuçları İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. 100 konut projesi kapsamında Kemalpaşa 2, 3. Etap  konut kurası gerçekleştirildi. İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap  kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap  kura sonucu sorgulama.

TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura çekiliş sonuçları

Şenol Kaplan

Sevdenur Aşçı

Sertif Aydilek

Musa Albayrak

Mustafa Yıldırım

Berna Karabıyık

Ergün Hisarkaya

Şükrü Kardaş

Mehmet Tepe

İsmail Kılavuz

Mehmet Kıyak

Muzaffer Üstündağ

Yılmaz Erkan

Aslıhan Zülbiye Ege

Zeynel Abidin Kiğilli

Bayram Tat

İbrahim Bozkır

Havvaana Sünbül
Ayşe Yuğurucu

Ömer Şentürk

Ayşe Bektaş

Tamer Doğruer

Abdülkadir Kanık

Makbule Özkalan

Dursun Bektaş

Hülya Karslıoğlu

Yılmaz Şaşkın

Münevver Pınar

Mahmut Bozkurt

Cemal Şimşek

Ümit Yıldız

Kadir Şahin

Cengiz Yüksel

İsmail Emire

Mustafa Tayşi

Übeyit Armutlu

Neciye Örs

İbrahim HalilSubaşı

Hamdi Bayraktaroğlu

Ahu Şengül

Mehmet Anıl Okay

Hasan Aslan Ergin

Deniz Kaplangiray

Adem Toprak

Sleyman Çam

Gülhan Birol

Havvuş Öztuncer

Mehmet Sağcan

Kader Beyazağaç

Mahmut Cengiz

Sevgi Vurgun

Mustafa Arpa

Burhan Büte

Nuray Yussif

Güley Erdem

İris Cangür

Sündüs Şan

Recep Uygun Filiz Murat

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından 'Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz' dedi...
Düğmeye kimin bastığı belli oldu
Gündem

Düğmeye kimin bastığı belli oldu

Bazı kentlerde ekonomiyi bahane ederek sokaklara çıkan grupları kimin provoke ettiği belli oldu.
İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı
Ekonomi

İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı

İsviçreli ekonomist Ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında toplu bir düşüş yaşandığını, kur yükselişinin sadece Türk Lirası il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay