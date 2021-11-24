İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonuçları İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. 100 konut projesi kapsamında Kemalpaşa 2, 3. Etap konut kurası gerçekleştirildi. İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonucu sorgulama.
TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonuçları İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. 100 konut projesi kapsamında Kemalpaşa 2, 3. Etap konut kurası gerçekleştirildi. İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Akçakale İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura sonucu sorgulama.
TOKİ İzmir Kemalpaşa 2, 3. Etap kura çekiliş sonuçları
Şenol Kaplan
Sevdenur Aşçı
Sertif Aydilek
Musa Albayrak
Mustafa Yıldırım
Berna Karabıyık
Ergün Hisarkaya
Şükrü Kardaş
Mehmet Tepe
İsmail Kılavuz
Mehmet Kıyak
Muzaffer Üstündağ
Yılmaz Erkan
Aslıhan Zülbiye Ege
Zeynel Abidin Kiğilli
Bayram Tat
İbrahim Bozkır
Havvaana Sünbül
Ayşe Yuğurucu
Ömer Şentürk
Ayşe Bektaş
Tamer Doğruer
Abdülkadir Kanık
Makbule Özkalan
Dursun Bektaş
Hülya Karslıoğlu
Yılmaz Şaşkın
Münevver Pınar
Mahmut Bozkurt
Cemal Şimşek
Ümit Yıldız
Kadir Şahin
Cengiz Yüksel
İsmail Emire
Mustafa Tayşi
Übeyit Armutlu
Neciye Örs
İbrahim HalilSubaşı
Hamdi Bayraktaroğlu
Ahu Şengül
Mehmet Anıl Okay
Hasan Aslan Ergin
Deniz Kaplangiray
Adem Toprak
Sleyman Çam
Gülhan Birol
Havvuş Öztuncer
Mehmet Sağcan
Kader Beyazağaç
Mahmut Cengiz
Sevgi Vurgun
Mustafa Arpa
Burhan Büte
Nuray Yussif
Güley Erdem
İris Cangür
Sündüs Şan
Recep Uygun Filiz Murat
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın