  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi gazeteciler için "unutulma hakkı rehberi" hazırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:01:59 -
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi gazeteciler için "unutulma hakkı rehberi" hazırlayacak

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öncülüğünde gazeteciler için "unutulma hakkı rehberi" hazırlanacak.

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Korap Özel, yaptığı yazılı açıklamada, "unutulma hakkının" kişinin dijital hafızada kendisine ilişkin verileri kontrol etme ve silinmesini isteme hakkı olarak tanımlandığını bildirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) yeni düzenlemesiyle birlikte isminin arama motorunda yer almasını istemeyenlerin başvuru yapabileceklerini belirten Özel, 2019'dan beri devam eden İKÇÜ yürütücülüğündeki TUBİTAK 1001 projesi ile unutulma hakkının gazetecilik mesleği açısından nasıl uygulanabileceğine yanıt aradıklarını anlattı.

"Dijital Hafızada Unutulma Hakkı ve Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği: Türkiye'de Bir Alan Araştırması" başlıklı projeyi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Şadiye Deniz ve İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Şükran Pakkan ile birlikte hayata geçirdiklerini ifade eden Özel, projenin hukuk danışmanlığını ise Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ural Aküzüm'ün yaptığını aktardı.

Doç. Dr. Özel, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında çok kıymetli gazeteciler ve unutulma hakkı konusunda çalışan hukukçularla görüşüyoruz. Projenin çıktıları doğrultusunda Türkiye’de gazetecilere yönelik bir çerçeve metin hazırlamayı amaçlıyoruz. Böylece hem literatüre bir alan araştırması ile katkı sağlamayı hem de gazetecilik profesyonellerine yönelik uygulanabilir gazetecilik ilkelerinin oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.

Unutulma hakkı, basın için büyük zorluklar yaratsa da aynı zamanda yeniliklere adaptasyon ve yeni ilkeler geliştirmek için de fırsatlar sunuyor. Unutulma hakkına ilişkin hukuki altyapının sağlanmasında gazetecilerin de tartışmalara dahil olması, hem ifade özgürlüğünün hem de kişi mahremiyetinin korunması noktasında gazetecilerin kendi ilkelerini geliştirerek sorumluluk almasını önemli görüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış
Gündem

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye yapılan saldırılardan nemalanarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi oldu..
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu koronavirüsün hızla yayılmaya başladığını belirterek, herkesten tedbirlere uymasını istedi.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı