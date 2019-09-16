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İzmir-İstanbul otoyolunun maliyeti 6 yılda amorti edilecek

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indiren otoyol, maliyetini bugünkü kurlardan hareketle yapılan hesaplamalara göre 6 yıl 3 ayda karşılayacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
İzmir-İstanbul otoyolunun maliyeti 6 yılda amorti edilecek

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indiren otoyol, maliyetini bugünkü kurlardan hareketle yapılan hesaplamalara göre 6 yıl 3 ayda karşılayacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Ağustos tarihinde tüm etaplarının devreye alınmasıyla 426 kilometre uzunluğa ulaşan İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan bugüne kadar 4 milyon 600 bin aracın kullandığını açıkladı. Bakan Turhan’ın açıkladığı geçiş rakamıyla otoyolun elde ettiği gelir ve kaç yıla maliyetini amorti edeceği de hesaplanmaya başlandı.



6 yıl 3 ayda maliyet karşılanacak


İstanbul ile İzmir arasını 515 kilometreden 426 kilometreye düşürerek 3,5 saate indiren otoyol,11 milyar dolarlık bir maliyetle tamamlandı. Bakan Turhan’ın açıklamalarından yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre bugüne kadar (42 gün) otoyolu günde 109 bin 523 araç kullandı. Her araçtan ortalama 44 dolar alındığı düşünüldüğünde otoyolun günlük ciro rakamı 4 milyon 819 bin 12 dolar olarak ortaya çıkıyor.



Buradan hareketle mevcut ciro ile otoyol maliyeti olan 11 milyar dolar, ortalama 6 yıl 3 ayda (2 bin 282 gün) amorti edilecek şekilde hesaplanıyor.



256 liraya express yol


İstanbul-İzmir otoyolu Marmara Bölgesi’ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından biri. Yapım çalışmalarının 2010 yılında başladığı otoyol, İzmir ile İstanbul arasını 3,5 saate indiriyor. İstanbul’dan yola çıkan bir araç Osman Gazi Köprüsü’nü dahil İzmir’e kadar toplam 256 lira ücret ödüyor.



İşletim süresi 22 yıl


İstanbul ile İzmir’i birbirine direkt olarak bağlayan 426 kilometrelik otoyolun işletme süresi sözleşmede yapım süresi de dahil olarak 22 yıl 4 ay ile sınırlandırıldı. 2013 yılında yürürlüğe giren sözleşme ile Otoyol Yatırım İşletme A.Ş. tarafından işletilecek yolun işletim süresi 2035 yılında son bulacak şekilde planlandı.



Otoyolda neredeyse 50 km aralıklarla dinlenme tesisleri ve benzin istasyonu bulunuyor. Otoyolda hız limiti saatte 120 km ile sınırlanıyor.



Otoyolun ücret tarifesi


İstanbul-İzmir otoyolunda 1. sınıf araçlar için 256,3 TL, 2. sınıf araçlar için 410 TL, 3. sınıf araçlar için 486,9 TL, 4. sınıf araçlar için 645,8 TL ve 5. sınıf araçlar için 815 TL ücret alınıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
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