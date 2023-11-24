İzmir için fırtına uyarısı!
İzmir'de yarından itibaren fırtına beklendiği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
İzmir'de yarından itibaren fırtına beklendiği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulunarak, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney-güneybatı yönlerden fırtına (50-75 km/sa), gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yüksek rakımlı yerlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıkalamsını yaptı. (İLKHA)