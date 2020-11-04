İzmir hava tahmini | Merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetinde yaşanan deprem İzmir’de büyük bir yıkıma yol açtı. İzmir’de 17 bina yıkıldı 114 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Enkazdan 107 kişi ise yaralı çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hasarlı binalarla ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum, “Şu ana kadar 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladık ve ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180. 3 bin 680 bağımsız bölümden oluşuyor. 1267 az hasarlı, 190 orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmaları başlattık. Yıkım çalışmaları çerçevesinde 4 binanın yıkımını dün itibarıyla tamamladık. Yıkımlar devam edecek" diye konuştu.

İzmir hava durumu | İzmir'de yağmur yağacak mı?

Çadır kentte yaşayan, yaralarını sarmaya çalışanlar İzmir’de havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminde, 9 Kasım Pazartesi gününe kadar İzmir’de yağış beklenmediği belirtildi. İzmir'de yarın ve cuma günü havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece civarında olacağı bildirildi.

Aynı bölgede, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren havanın az bulutlu, en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Rüzgarın ise cumartesi günü hafif ve orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise hafif kuvvette eseceği belirtildi.