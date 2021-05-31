İzmir hava durumu
31 Mayıs İzmir hava durumu | Yeni günle birlikte pek çok kişi İzmir'de havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, İzmir'de bugün hava nasıl olacak?
İzmir'de yaşayanlar ya da İzmir'e yolculuk yapacak olanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün İzmir'de hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu
İzmir yeni haftaya sağanak yağışla başlayacak. 31 Mayıs Pazartesi günü en düşük 19 en yüksek 25 derece olacak. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken çarşamba günü güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor.