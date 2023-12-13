İzmir futbolu için el ele

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir futbolu için önemli bir iş birliğine gitti. Bu kapsamda bir protokol imzalanırken, protokole göre futbol kulüplerinin; kentin marka değerine, tanınırlığına ve ekonomisine katkısını artırmak, ölçümlemek ve bu konuda projeler geliştirilmesi hedeflendi. 3 yıl sürecek iş birliği kapsamında, Türkiye’ye örnek olacak projeler geliştirmek için çalışmalar yapılacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile kentteki profesyonel futbol kulüplerinin çatı kuruluşu İZVAK arasındaki protokol imza töreni, İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleşti. Protokol, İEÜ adına Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ile İZVAK adına Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ile Başkan Vekili ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya tarafından imzalandı. İmza törenine; İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler, İZVAK Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, İZVAK Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Avcı, Hasan Ercazip, Elif Sağlamer, Engin Kurt ve Suavi Yardımoğlu katıldı.

Analiz yöntemine başvurulacak

Türkiye’ye örnek olacak iş birliği kapsamında, ilk olarak İzmir’den Süper Lig’de en az bir takımın olmasının kente kazandıracağı tüm ekonomik ve marka değerleri analiz edilerek sayısal veri haline getirilecek. İEÜ’deki öğrenciler, sporla ilgili araştırma projeleri ya da doktora tezi hazırlamak istediğinde, İZVAK’ın arşivinden ve kurumsal kimliğinden yararlanabilecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi de İZVAK’ın hayata geçirmeyi hedeflediği projelerde fiziksel ve akademik destek sağlayacak. İZVAK tarafından düzenlenecek söyleşi ve panel tarzındaki etkinliklere, İEÜ’lü öğretim üyeleri de katılım gösterecek.

"Türkiye'ye model olabilir"

İEÜ ve İZVAK, İzmir özelinde sporun tüm branşlarında gelişim sağlanması ve kulüplerin nelere ihtiyaç duyduğu konusunda da ortak projeler geliştirecek. Taraftarlar arasındaki diyaloğun artırılması, İzmir’den Türkiye’ye model olacak örnek bir projenin oluşması için İEÜ ve İZVAK güç birliği içinde çalışacak.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir’in sporda Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu söyleyerek, “İzmir’de sporun tüm branşlarına katkı sağlamak, bu kentten beslenen bir üniversite olarak bizim görevimiz. Spor; kent ekonomisinin gelişmesi, toplumun farklı kesimleri arasında iletişimin artması ve İzmir’imizin tanınırlığın üst seviyeye ulaşması açısından çok önemli bir unsur. Spora destek vermek demek, İzmir'e katkıda bulunmak demek. Spor kulüplerimizin İzmir'in marka değerine olan katkısı hep konuşulur. Biz, imzaladığımız protokolle bilimsel olarak bunu tespit etmiş olacağız. Elde edilecek veriler, önümüzdeki dönemde kentimiz genelinde yapılacak yeni projelere de ışık tutacak. İZVAK ile sağladığımız güç birliği, inanıyorum ki diğer şehirlerimize de rol model olacak. Bir spor şehri olan İzmir’imize ve kulüplerimize katkı sağlayacağımız için heyecanlıyız” dedi.

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"Kulüplerimiz, şehrimizin en değerli markaları"

İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten de, İzmir’in derin ve köklü bir spor ve futbol kültürüne sahip olduğunu belirterek, “Futbol; dünyanın en büyük organizasyonlarından ve kolektif eğlencelerinden biri. Aynı zamanda çok büyük bir endüstri ve ekonomi. Şehrimizin Türkiye profesyonel liglerinde 9 takımı var. Kulüplerimiz, şehrimizin en değerli markaları. Türkiye profesyonel futbol liglerinde, İstanbul’dan sonra en çok takımı olan şehiriz. İzmir, Türkiye’de futbolun ilk şehridir. İEÜ ile yapacağımız çalışmalar, futbol paydaşlarımız ve bizler için çok değerli bir yol gösterici olacak. Bugün bize ev sahipliği yapan ve her zaman yanımızda olan İzmir Ticaret Odamıza ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İmza töreninde konuşan İZVAK Başkan Vekili ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olarak bu çalışmayı çok önemsediklerini belirterek, “Bu çalışma, Türkiye’de bir ilk ve örnek olacak. Çıkacak verilerden hep beraber faydalanacağız. Federasyon olarak veri sağlanması dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.