İzmir, Foça’daki selde kaybolmuştu… Kötü haber geldi
İzmir Foça'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
İzmir’in Foça ilçesinde önceki gün sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu'nu bulmak için ekipler ve vatandaşlar günlerdir çalışma yürütüyordu.
Dün yapılan aramalarda kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun gömleği bulunmuştu. Bugün ise kötü haber geldi. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Kaptanoğlu'nun cesedi kıyıya çıkarılıp, Foça Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü