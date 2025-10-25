  • İSTANBUL
Gündem İzmir, Foça’daki selde kaybolmuştu… Kötü haber geldi
İzmir, Foça’daki selde kaybolmuştu… Kötü haber geldi

İzmir Foça'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

İzmir’in Foça ilçesinde önceki gün sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu'nu bulmak için ekipler ve vatandaşlar günlerdir çalışma yürütüyordu.

Dün yapılan aramalarda kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun gömleği bulunmuştu. Bugün ise kötü haber geldi. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.  Kaptanoğlu'nun cesedi kıyıya çıkarılıp, Foça Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü

ALİ

Bu kadarcık yağmuru kaldirsmiyor İzmir Işte Alt yapı nede değerli Işte başa gelip Hırsızlık rüşvet dolandıcılık edip kendilerini akraba zengin Edip millet ölsün. Sade heykel ile olmuyor İzmir dağları söylemekle olmuyor Gerçek hâk ediyoruz bu Kafa bizde var iken çok daha hırsızlık edenlere oy veririz. Oy vermek geleceğine yatırımdir. Ne olacak yapsın Herkez çalıyor diyenler var Sahil boyunca mafyatik sistem kurulmuş Esnaf kan ağlıyor ( Namuslu esnaf) helpet burda devlet el atması gereken adımları atmıyor. Atamıyor mu bilinmez Belediye başkanı zaten hırsız rüşvet dolandıcılık edenler CHP gerçek yüzü daha çıkacak. Insanlar inat ile oy verecektir bu böyle devam eder. Adam çıkmış Alevi CHP ye oyunu verir. Kafa yapısı bu

