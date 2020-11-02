İzmir ev fiyatları! İzmir kiralık evler ne kadar? İzmir kiralık daire fiyatları

İzmir kiralık dair fiyatları ne kadar? İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan vatanadaşları kurtarma çalışmaları devam ederken birandan da hasar tespit çalışmalara başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık." İfadesini kullandı. Bakan Kurum, "Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var." Şeklinde konuştu. Devlet bir yandan hasar tespiti yaparken bir yandan da depremde zarar gören vatandaşlara eşya yardımı, kira yardımı ve konut yardımında bulunuyor. Depremi fırsat bilen bazı ev sahipleri ve bazı bazı emlakçılar ise kira fiyatlarına 500 TL zam yaptı.

İzmir kiralık dair fiyatları ne kadar?

İzmir depreminin ardından isyan ettiren vicdansızlık Kiralar 500 lira yükseldi. Deprem sonrası İzmir’de tek taklı, müstakil evlere ve yeni binalara talep arttı. Bazı fırsatçılar bu durumu suistimal etmeye başladı. İzmir’de 1 günde satılık villa fiyatında 150 bin lira zam yapan ev sahiplerinin olduğu, Urla’da deprem öncesi ilanda olan bir villa 850 bine TL’ye satılırken deprem sonrası satılık villanın fiyatı 1 milyon TL’ye çıkarıldığı öğrenildi.