İzmir Enternasyonal Fuarı 92’nci kez kapılarını açtı

Türkiye’nin ilk ve dünyanın en köklü uluslararası fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1- 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere 92’nci kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. İzmir’in '2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti' olmasına özel 'Gençlik' temasıyla düzenlenen İEF, kortej yürüyüşüyle başladı. İzmirliler yürüyüş için saat 18.30’da Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fuarın coşkusunun İzmirlilerle buluştuğu kortej, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, tahta bacaklı performans sanatçıları ve Rio karnavalını andıran kıyafetleriyle dansçılar renk kattı. Kortej yürüyüşü Kültürpark Lozan Kapısı’nda son buldu ve yürüyüşün ardından İEF’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Henüz Cumhuriyet kurulmadan aziz Atatürk, İktisat Kongresi'ni düzenlediği bu şehirde kısa süre içerisinde İEF’nin temellerini atan bir sergi ve bunun da uluslararası boyutta olmasını emretmiş. Ardından da kısa sürede enternasyonal fuara dönüşen İEF, yaklaşık 100 yıla yakın bir süreden bu yana büyük bir coşku içerisinde, kendine has özellikleri ve eğlencesiyle beraber yaşaya geldi. Ne kadar isabetli bir tespitle ve o gün için olağanüstü bir vizyonla böyle bir fuarın yapıldığını insan şaşkınlıkla ve büyük bir takdirle karşılıyor. O dönemde, henüz daha panayır kültürünün olduğu dönemde bir fuarcılık fikri ortaya atılıyor. Hala birçok ülkede fuarlar uluslararası olmayı başaramamışken bu işe başlandığının ilk yıllarından itibaren uluslararası olma özelliğini kazanıyor. Birçok fuar çok zor şartlarda ve derme çatma yerlerde yapılırken, İzmir’in en güzel yerinde, güzel İzmirlilere hizmet edecek bir alanın oluşması öngörülüyor. Ne kadar temeli sağlam oluyor ki tüm dünyayı kasıp kavuran İkinci Dünya Savaşı’nda bile bu fuar devamlılığını koruyor. İşte o vizyon, bugüne kadar bu fuarı sapsağlam hale getiriyor. Yüzyıl önce atılmış bu temele yakışır şekilde bizim de bu fuarla ilgili artık her yıl üzerine yeni bir şeyler koyma mecburiyetimiz ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Hem ülkemizdeki fuarcılığı başlatan hem de birçok ülkeye fuarcılık konusunda örnek olan bir şehiriz. Öncü olmak, Atatürk’ün emanetini üstlenmiş olmak böyle bir sorumluluğu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

'İEF’NİN 'GENÇLİK' TEMASIYLA DÜZENLENMESİNİ OLDUKÇA ANLAMLI BULMAKTAYIZ'

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü ve tanınmış fuarlarından biri olan İEF’nin 92’nci açılış töreni nedeniyle burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bir başka programı nedeniyle aramızda bulunamayan Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ın tebrikleri, selamları ve başarı dileklerini de bu vesileyle iletmek istiyorum. Yaklaşık 10 yıldır fuar vesilesiyle İZFAŞ ve iş dünyamızın kıymetli dernekleri, başkanları ile birlikte her yıl daha iyi, güzel bir etkinlik düzenlemek için çalışıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta tüm valilerimiz ve başkanlar olmak üzere fuarın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti finalisti olan güzel İzmir’imizi tebrik etmekte ve İEF’nin de bu doğrultuda 'gençlik' temasıyla düzenlenmesini oldukça anlamlı bulmaktayız. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle Cumhuriyetimizin yeni yüzyıllarını nice başarılar ile kutlayacağımıza eminiz" dedi.

‘ÜLKEMİZ KESİNTİSİZ BİR BÜYÜME PERFORMANSINI KORUMAYI BAŞARMIŞTIR’

Uluslararası Tekstil Bienali’ne de değinen Bakan Yardımcısı Ağar, "Dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların katılacağı Uluslararası Tekstil Bienali’nin de ülkemizin tanıtımına fayda sağlamasını ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Önce pandemi sonra Rusya- Ukrayna savaşı, şubat ayında hepimizi derinden üzen deprem felaketi, ana ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’nin daralan talebi, içte ve dışta üretimin ve ticaretin yavaşlamasına neden olmaktadır. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen ülkemiz 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3.8 büyümeyi başararak, 12 çeyrektir süregelen kesintisiz bir büyüme performansını korumayı başarmıştır. Uygulamaya devam ettiğimiz doğru ve etkili politikalar neticesinde 2002’de 36.1 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2022 sonunda 7 kat artarak 254.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Yine bu dönemde dünya ihracatından aldığımız payı da yüzde 0.5’ten yüzde 1.2’ye yükseltmeyi başardık. İnşallah bu yıl sonunda da 265 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin yakalamış olduğu bu ihracat başarılarının yalnızca sayısal bir başarı olmadığını, ihracatçılarımızın yıllar itibariyle katma değeri arttırma ve ileri teknoloji odaklı yaşadığı niteliksel bir dönüşümün de sonucu olduğunun farkındayız. Bu pozitif tabloyu sürdürebilmek ve yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Nerelerden bu noktaya geldiğimizi bilirsek, bundan sonrasında izleyeceğimiz yolu da daha iyi inşa etmiş oluruz" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILLIK DÖNEMDE DE EKONOMİ POLİTİKALARININ EN TEMELİNDE YİNE İHRACAT OLACAK'

Bakan Yardımcısı Ağar, 5 yıllık dönemde ekonomi politikalarının en temelinde yine ihracat olacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde ekonominin mevcut kırılganlıklarını en düşük seviyeye çekmek, üretim faktörlerini daha etkin kullanmak, yatırım ortamını daha iyileştirmek, ihracatta birim fiyat artışını sağlayacak ortamı sağlamak, gerekli teknolojik ve inovatif dönüşümü temin etmek en temel önceliklerimiz olacaktır. Bir ihracat üssü olarak İzmir, kuruluş yıllarından bu yana Türkiye’nin kalkınmasında, dışa açılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ülkemiz ihracatı açısından büyük önem taşıyan İzmir'den yapılan ihracat, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15.5 milyar dolar artarak 17 milyar dolar olmuştur. 14-28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletimiz büyük bir ferasetle ve demokrasi şenliği içinde kararını verdi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a emaneti yeniden tebliğ etti. Akabinde kurulan Türkiye Yüzyılı kabinesi yeni bir heyecan ve millete hizmet aşkıyla görevine başladı. Bu düstur ile milletimizden alınan yetki, azim ve kararlılık ile tüm bakanlıklar, devletimizin tüm birimleri, geçtiğimiz dönemde üst üste yaşadığımız pandemi, deprem, savaş gibi felaketlerin etkilerini bertaraf etmek amacıyla yenilenmiş kadrolarla önümüzdeki 5 yıllık güçlü icraat dönemi için hazırlıklarına başladı. Bu dönem de bizler de yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de ekonomi politikalarının en temelinde yine ihracat olacak, ihracatımızın sürdürülebilir şekilde artışı olacak. İçerde sağlıklı ve dengeli bir ekonomik model benimsenirken büyümenin motoru yine ihracat olacak. Bakanımızın ortaya koyduğu 2028 ihracat stratejisi kapsamında mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara çıkarma hedefine kilitlenmiş durumdayız. Bu rakamlarla küresel mal ihracatından aldığımız payı yüzde 1.2’ye, küresel hizmet ihracatından aldığımız payı da yüzde 1.5 yükselteceğiz. İhracatımızda yüksek ve orta ileri teknoloji ürünlerinin payını yüzde 50’ye, KOBİ'lerin payını yüzde 40’a, e-ihracatın payını da yüzde 10’a yükselteceğiz. Diğer taraftan ihracatçılarımızın yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan finansmana erişim konusuna da büyük önem veriyoruz. Tüm tüketim ve üretim alışkanlıklarının değişeceği yeni bir dünya düzenine girmekteyiz. Fuarcılık, dış ticaretin ve ihracatı artırmanın en önemli enstrümanlarından biridir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde güçlü ve yenilikçi bir organizasyonla 92’nci İEF’de bir araya gelmiş olmamız, yabancı konuklarımız ve zengin etkinliklerle fuarımızı gurur ve onurla kutluyor oluşumuzdan fazlasıyla memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

'İZMİR KURTULUŞUN, KURULUŞUN, İKTİSADİ DİRİLİŞİN ŞEHRİDİR'

Açılış töreninde yaptığı konuşmasında İEF’nin bundan bir asır önce Türkiye Cumhuriyeti’nin, kendini uluslararası ölçekte tanıttığı ilk ve öncü marka olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "İzmir, 9 Eylül ile kurtuluşun, İktisat Kongresi ile iktisadi kuruluşun, Misak-ı İktisadi'nin ve İzmir Enternasyonal Fuarı ile iktisadi dirilişin şehridir. Bugün Cumhuriyetimiz bu üç kilit taşının üzerinde yükselmektedir. İşte bu nedenle 9 Eylül de İktisat Kongresi de, İEF de geleceğin Türkiye’sinin inşası için temel tarihi referansıdır. Tüm bu hadiselerin İzmir’de yaşanmış olması elbette bir tesadüf değildir. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Bildirgesi’nde ifade ettiğimiz gibi. İzmir, tüm farklılıkları ile bir arada yaşayabilmenin sihrini bulmuş, şifrelerini keşfetmiş, çok sesli ve çok renkli yaşam biçimlerini refaha dönüştürmüştür. İzmir’in ticaretten akademiye, edebiyattan müziğe, şehircilikten mimariye uzanan sayısız yeniliğe ev sahipliği yapması, işte bu çok güçlü iktisadi ve kültürel koşulların bir sonucudur. Bugün burada, İzmir'de, adil ve müreffeh bir Türkiye için bir araya gelmiş olmamız yine bu koşulların meyvesidir" diye konuştu.

'UMUDU BÜYÜTMEK İÇİN GENÇLERE İTHAF ETTİK'

Her toplumun kendi kaderini tayin etmeye muktedir olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Yeter ki direnmekten vazgeçmesin. İzmir, fuarın kapılarını 92'nci kez açarak işte bu direnci ortaya koyuyor. Adalete ve değişimin gücüne duyduğu sarsılmaz bir inançla. İzmir Enternasyonel Fuarı her renkten, her ülkeden insanın buluştuğu bir dünya meydanıdır. Dünyaya İzmir’den tutulan bir aynadır aynı zamanda. İkinci Dünya Savaşı’nda da soğuk savaşın kavurucu yıllarında da 12 Eylül darbesinde de devam etmiştir. Biz de iki yıl önce pandeminin ağır koşulları altında dahi kapılarımızı açtık. Bugün, tam 92’nci kez İzmir’den dünyaya şunu duyuruyoruz; insanlık bir olduğu müddetçe, altından kalkamayacağımız hiçbir umutsuz durum yoktur. İşte bu nedenle 92’nci İzmir Enternasyonal Fuarı’nı, umudu daha da büyütmek için gençlere ithaf ettik. İzmir’in belediye başkanı seçildiğim ilk günden bu yana, gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de esas aktörleri olduğunu söylüyorum. Çünkü yaşadıklarımız bize çok açık gösteriyor; bir bütün olarak, toplumsal yaşamın her evresinde yenilenmek zorundayız. İşte bunu başarma gücüne sahip olanlar gençlerdir. Onların önündeki tüm engelleri kaldırarak ekonomiden ekolojiye, eğitimden sağlığa, adaletten demokrasiye kadar yenileneceğiz. Bunu mutlaka başaracağız. Evet, gençlerin öncülüğünde yaşamı iyileştireceğiz ve biliyorum ki bu değişimin sahnesi tarih boyunca yeniliklerin kaynağı olan İzmir olacak" dedi.

'HER KARIŞ TOPRAĞI GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKAN EŞSİZ BİR VATANIMIZ VAR'

Açılış töreninde gençlere seslenen Soyer, "Sevgili Gençler, Tek birinizin dahi bu ülkeyi terk etmesini içimize sindiremiyoruz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz akı, çalışkan ruhları. Hiçbir yere gitmenize razı değiliz. Her karış toprağı gözümüzün içine bakan eşsiz bir vatanımız var. Biliyorum ki bu ülke, yeryüzünün en mutlu ve en üretken nesillerini sarıp sarmalayacak güce sahip. Yeter ki biz bu toprakların gücünü, gençlerimizin gücüyle buluşturmayı başaralım. Göreceksiniz bu muhteşem değişimi hep birlikte, güle oynaya gerçekleştireceğiz. 92’nci İzmir Enternasyonal Fuarı’nın sizlere ithaf edilmesini, lütfen bu gayretimizin bir simgesi olarak kabul edin. Fuarımızı, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını kaybeden on binlerce canımızın, içimizde bıraktığı derin acıyla birlikte açıyoruz. Aradan aylar geçse de, yıllar geçse de bu acının asla geçmeyeceğinin farkındayım. Bu elim olayda yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli yakınlarına, tüm İzmir adına bir kere daha başsağlığı dileklerimizi sunuyorum. Bu yıl fuarımızda Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına özel hazırladığımız alanda pek çok yenilik ziyaretçilerimizle buluşacak. İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye’de ilk kez Uluslararası Tekstil Bienali’ne de ev sahipliği yapacak. 17 farklı ülkeden 57 katılımcının yer aldığı Bienaldeki eserler, Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak. On gün boyunca 26 konser, tiyatro ve film gösterimleri, spor etkinlikleriyle Ege’nin kalbi yine burada, Kültürpark’ta atacak" diye konuştu.

ULUSLARARASI TEKSTİL BİENALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Öte yandan İEF, bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapacak. Fuarla eş zamanlı olarak 1 Eylül tarihinde kapılarını açan Tekstil Bienali’ndeki eserler, Fuar boyunca Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Aynı zamanda İEF kapsamında, 9’ncu İzmir İş Günleri 'Sürdürülebilir Tekstil' temasıyla çevrimiçi olarak farklı ülkelerden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek. TC Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen İzmir İş Günleri, 6-7 Eylül 2023 tarihlerinde, İzmir Sanatta kurulacak stüdyolardan çevrimiçi olarak yapılacak.

BİRBİRİNDEN RENKLİ KONSER VE ETKİNLİKLER İEF’DE

Fuar boyunca, onlarca konser, tiyatro, yarışma gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu yıl İzmir’in kurtuluşunun 101'inci yılının coşkusu da İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yaşanacak. Bu yıl özel olarak hazırlanan gençlik alanında ise gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

İEF, oyun dünyasının önemli etkinlikleri ile yapay zeka temalı çeşitli birçok programa da ev sahipliği yapacak. Sinema dünyasının vazgeçilmezi olan 'Sinema Burada' ise bu yılın temasına paralel olarak 'Gençlik' temalı filmleriyle İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarda; teknoloji, kültür, sanat ve eğlenceye kadar her kesimden her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.