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Gündem İzmir Emniyeti'nden huzur uygulaması! 206 kişi tutuklandı
Gündem

İzmir Emniyeti'nden huzur uygulaması! 206 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 23:59:00 - 2024-05-06 00:04:51
İzmir Emniyeti'nden huzur uygulaması! 206 kişi tutuklandı

İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 400 aranan şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan adliyeye sevk edilen 206 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in 523 bin 487 nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Buca'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamaları sürüyor.

Suçlulara geçit yok!

Nisan ayında yapılan çalışmalarda, 118 bin 252 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması ile sorgulanırken, 400 aranan şahıs yakalandı; çeşitli suçlardan adliyeye çıkarılan 206 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca Nisan ayında gerçekleştirilen 25 ayrı uyuşturucu operasyonunda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 35 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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