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Ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi araştırma ve öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

İzmir Ekonomi Üniversitesi araştırma ve öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 14:17:00 -
İzmir Ekonomi Üniversitesi araştırma ve öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BELGELERİ:

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge

5- Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6- Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

7- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

12- (Varsa)Yabancı Dil Belgesi

13- Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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