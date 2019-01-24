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"İzmir dünyanın en avantajlı bölgesi"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci:- "İzmir bundan 15 sene önce Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiydi, bugün üçüncü büyük ekonomisi. Yaklaşık 5 yıl sonra Antalya ve Bursa ekonomik büyüklük anlamında İzmir'in önüne geçecek. İzmir dünyanın en avantajlı bölgesi. İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var"

24 Ocak 2019 Perşembe 20:00
"İzmir dünyanın en avantajlı bölgesi"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in 15 sene önce Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiyken bugün üçüncü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 5 yıl sonra Antalya ve Bursa ekonomik büyüklük anlamında İzmir'in önüne geçecek. İzmir dünyanın en avantajlı bölgesi. İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var." dedi.

Zeybekci, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında düzenlenen Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyadaki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada siyasi ve ideolojik kutuplaşmanın yerini, ticari ve ekonomik bloklaşmaların aldığını belirten Zeybekci, gelecekte bu kutuplaşmanın daha da artacağını dile getirdi.

E-ticaretin her geçen gün hızlı bir şekilde büyüdüğüne değinen Zeybekci, dünyadaki e-ticaretin kendi içindeki büyüme hızının ortalama yüzde 17 civarında seyir ettiğini aktardı.

Zeybekci, yaklaşık 5 yıl sonra dünyadaki ihracatın yüzde 50'sinin e-ihracat haline geleceğine işaret etti.

- "Güney Kore'yi geçerek dünyada 1 numaraya yükseleceğiz"

Dünyadaki ekonomik ağırlık merkezinin de değiştiğini dile getiren Zeybekci, "Amerika'nın ortasından Atlantik'in ortasına, daha sonra Avrupa'nın batısına. Böyle böyle tam Türkiye'nin bulunduğu yere geldi. Bunun nedeni Asya-Pasifik bölgesindeki Çin, Hindistan ve Kore'nin etkisi." diye konuştu.

Ticari ve ekonomik anlamda yeni bir dünya kurulduğunu belirten Zeybekci, dünyanın bilgiyi üretenler ve tüketenler olarak ikiye ayrıldığını söyledi. Dünyadaki en başarılı Eximbankı Türkiye'nin kurduğunu aktaran Zeybekci, "2017'de dünyada ikinci sıradaydı Türk Eximbank. Güney Kore'nin exim kuruluşu ilk sıradaydı. Biz ikinci sıradaydık. Bu yıl da Güney Kore'yi geçerek dünyada bir numaraya yükseleceğiz." şeklinde konuştu.

İzmir ile ilgili projelerini 4 Şubat'ta açıklayacaklarını söyleyen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz, 'İzmir'i dinliyoruz' WhatsApp ağından 10 binin üzerinde öneri aldık. Türkiye'nin devasa projelerinin hepsi İzmir'e doğru gidiyor. İzmir bundan 15 sene önce Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiydi, bugün 3'üncü büyük ekonomisi. Yaklaşık 5 yıl sonra Antalya ve Bursa ekonomik büyüklük anlamında İzmir'in önüne geçecek. İzmir dünyanın en avantajlı bölgesi. İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var. Eğer bir İzmir hikayesi yazarsak gerisi teferruat haline gelir."

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de EİB'in 2018 performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 20:00
  1. EİB
  2. Jak Eskinazi
  3. Nihat Zeybekci
  4. yönetim kurulu toplantısı

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