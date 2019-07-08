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İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Demokrasi Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2019, İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:31
İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Demokrasi Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2019, İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. İzmir Demokrasi Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanlarını ve İzmir Demokrasi Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk  Fakültesi taban puanlarıı

İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan  Kaynakları Yönetimi taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat  Mühendisliği taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Maliye taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul  Öncesi Öğretmenliği taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel  Eğitim Öğretmenliği taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj  Mimarlığı taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler taban puanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:31
  1. İzmir Demokrasi Üniversitesi bölümleri
  2. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2018 2019
  3. İzmir Demokrasi Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası
  4. İzmir Demokrasi Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları
  5. İzmir Demokrasi Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları
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