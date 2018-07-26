İzmir Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?

HSK’nın kararnamesine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner getirildi.

28 Mayıs 1974 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu Elazığ Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1992 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde doktora eğitimine halen devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri isimli kitabı bulunmaktadır. Orta derecede İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir. Sırasıyla Isparta Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığı, Şanlıurfa Akçakale Cumhuriyet Savcılığı, Sinop Boyabat Cumhuriyet Savcılığı, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu. 31.07.2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sorumlu Olduğu Birimler

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Bakanlık Disiplin Kurulu İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Hukuk Komitesi

Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Üst Kurulu

dalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği