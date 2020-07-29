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Aktüel

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:28:02 -
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosundan Sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı'nın (50) cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Akıncı'nın cenazesi Zağnos Paşa Camisi avlusuna getirildi. Akıncı'nın eşi Demet ve çocukları Melih ile Burak Akıncı burada taziyeleri kabul etti.

Öğleyin İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı namazın ardından Akıncı'nın cenazesi Başçeşme Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akıncı, dün tatil dolayısıyla bulunduğu Balıkesir'de kalp krizi geçirmiş ve yaşamını yitirmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaşmıştı.

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