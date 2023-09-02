  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tehlikenin farkında değil misiniz? Milli utanç Ebrar Karakurt rezilliğini yine dikte etti!

Bir sahte doktor skandalı daha! Ameliyat bile yapmış...

Kafasına pano düştü yine akıllanmadı! HDP'li Saliha'dan polise çirkin sözler

Cemal Enginyurt: Allah bizi Atatürk ile haşretsin!

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Hafta sonu 8 il için sarı kodlu kritik uyarı verildi! Bu kez çok sert kuvvetli gelecek

Hayat pahalılığını bir de Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den dinleyin!

ODA TV tezgaha çomak soktu!

Türk devi geliyor, harekete geçti! Türkiye'den ilk yerli ve milli büyük tarihi projemiz TÜRKSAT 6A

İran'ın uyarısı gündem oldu: Fransa'ya, 'kendi ülkene bakın' çıkışı! Müdahale ediliyor diyerek duyurdu

İmamoğlu işi bilmiyor! Kılıçdaroğlu'na hakaret eden koltuğu kapıyor: Zavallı, hain ve kanı bozuk
Yerel İzmir CHP kokuyor... Bozulan yaşam kalitesine bak!
Yerel

İzmir CHP kokuyor... Bozulan yaşam kalitesine bak!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 10:53:00 -
İzmir CHP kokuyor... Bozulan yaşam kalitesine bak!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “İzmir’de AK Parti’nin iktidar olduğunu düşünsenize... Kordon’da çimlerde oturanların yaşam tarzına müdahale ederler, zabıta gönderirler” diyen CHP eski Milletvekili Atila Sertel’e sert yanıt verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "İzmir'de AK Parti'nin iktidar olduğunu düşünsenize... Kordon'da çimlerde oturanların yaşam tarzına müdahale ederler, zabıta gönderirler" diyen CHP eski Milletvekili Atila Sertel'e sert yanıt verdi.

'ALGI OYUNU OYNUYORLAR'

SERTEL, "Bunlar senelerdir söyledikleri bir şey, boş laflar. Yaşam tarzını konuşmayı bıraksın Atila Sertel, İzmir'de yaşam kalitesinin hangi noktaya geldiğine baksın. İnsanlar kokudan balkonda oturamıyor" dedi.

KAYA sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'de körfezdeki kokunun yüzde 90 azaldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 5 bin kilometre yağmur suyu ayrıştırma kanalı yapmak lazım ama şu ana kadar 820 kilometresi yapılmış. Şehirdeki kokunun sebebi, yağmur ayrıştırma kanallarıyla kanalizasyon kanallarının ayrı ayrı yapılmamış olmasındandır. 5 bin kilometre yağmur ayrıştırma kanalı yapmanız lazım. Bizim anketlerimizde şikayet edenlerin sayısı çok fazla. Algı oyunu oynuyorlar, yapmadıkları şeyleri yapmışlar gibi anlatmaya çalışıyorlar. Bundan sonuç alamazlar çünkü insanlar ne yaşadıklarını pekala çok iyi biliyorlar. Altyapı çökmüş, trafik çökmüş, artık insanların yaşam kalitesi düşmüş. Yaşam tarzını konuşmayı bıraksın Atilla Sertel, İzmir'de yaşam kalitesinin hangi noktaya geldiğine baksın! İnsanlar balkonlarında oturamıyorlar kokudan."

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Hepsi algı 1 hafta once izmirdeydim her tarafı b.... götürüyor kokudan durulmuyor yazık

Hehe

İzmiri gidip gördüm. Utanmadan Avrupa şehri diyorlar,avrupaya hazırmış. Lagim kokusundan oturamadik.karsiyaka iskelede boyu yarim mt yi bulan fare gördük. Sanki 40 yildir belediyeyi onlar yonetmiyorda, kokuyu önledik izmir hakkediyor diyorlar,utanmazlar.büyük bir köy düşünün ortasına izban ı metroyu koyun.hergun su kesildi,bizim olduğumuz çiğli menemen arası yerlesimlerde, kavşaklarda trafik ışıkları yok.ağaç yok kaldirimlarda.agaç düşmanları. Su arizasi vardı boruları patlamisti 1 haftada geldiler,o su boşa aktı. Her sokakta başı boş köpekler.su çok pahalı,ülkemizdeki en pahalı suyu.üstelik içilmiyor. Damacana su içtik. O pis suyu içme suyu diye satıyor belediye.eh normaldir. Nede olsa halkçı belediye.ulu önder m. kemal ataturkun adının sömürüldüğü, bundan çıkar ve rant sağlandığı bir sehir.bizim ilçelerimiz izmirin yaninda havai adaları gibiler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23