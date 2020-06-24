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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Yasemin Güler'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-24 09:39:24 -
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Yasemin Güler'i transfer etti

İZMİR (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu Yasemin Güler'le anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımda yetiştikten sonra 4 sezon Kastamonu Belediyespor'da forma giyen Yasemin Güler'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İzmir temsilcisinin iç transferde de Ece Sözmen ve Sibel Kıcıroğlu'nun sözleşmelerini birer yıl uzattığı kaydedildi.

Yasemin Güler, İzmir'e ve yuvasına döndüğü içim mutlu olduğunu belirterek, "Başarılı olmak için takım arkadaşlarımızla ter dökeceğiz." ifadesini kullandı.


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