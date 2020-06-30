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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 4 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:51:14 -
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 4 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı

İZMİR (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, 4 oyuncusunun sözleşmelerini birer yıl uzattı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, daha önce A takıma yükselen Zeynep Onur, Gizem Koca, Gizem Buse Dallı ve Emine Polat'la birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Senar Dayat, her sene kadrolarında altyapılarından en az 7-8 oyuncu bulundurduklarını belirterek, "Kızlarımıza çok güveniyoruz. Yeni sezonda onlara çok iş düşecek." ifadelerini kullandı.

İzmir ekibi, transfer çalışmaları kapsamında daha önce Kastamonu Belediyespor'dan Yasemin Güler'i kadrosuna katmış, Ece Sözmen ve Sibel Kırcıoğlu'nun sözleşmelerini uzatmıştı.

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