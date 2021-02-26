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Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyuruldu. Duyuruda İŞKUR üzerinden 8 personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, personel alımı ne zaman ve başvuru şartlar nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:16:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu, işçi alım sayfasında KPSS şartı olmadan İzmir Büyükşehir Belediyesine personel alımı yapacağını bildirdi. Yayınlanan ilanda İzmir Büyükşehir Belediyesi kadrosuna 1 mutfak koordinatörü, 5 aşçı, 1 aşçı başı ve 1 alakart garson alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. İşte haberimizin diğer detayları…

İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı ne zaman?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR üzerinden daimi çalışmak üzere KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda adaylar için başvuru tarihi 1 Mart’ta başlayacak ve 3 Mart 2021 tarihinde sona erecektir açıklaması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alımı için başvuru şartlar nelerdir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmış, Muaf veya Tecili olmak

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7. En az ilköğretim mezunu olmak,

8. İlanın yayınlandığı ilde ikamet halinde bulunmak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu nasıl yapılır?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İBB Grand Plaza A.Ş personel alımı iş başvuruları için adayların [email protected] adresine fotoğraflı özgeçmişlerini mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR üzerinden personel alımının detaylarının aşağıdaki görüntülerden inceleyebilirsiniz…

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